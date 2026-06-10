İYİ Parti'nin kurucularındandı... Bir vekil daha AK Parti'ye geçti!

Mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa ederek siyasi yolculuğuna bağımsız olarak devam eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, resmi olarak AK Parti kadrolarına katıldı.

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

Siyasi kulislerde bir süredir konuşulan bu geçiş, AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'nda resmiyet kazandı. Kürsüye davet edilen İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı. Erdoğan'ın tebriklerini kabul eden Beyaz, siyasi hayatına artık AK Parti sıralarında devam edecek.

İYİ Parti'nin Kurucu İsimlerinden Biriydi

AK Parti'ye katılımıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Beyaz, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde oldukça kritik bir rol üstlenmişti. Siyasete İYİ Parti saflarında adım atan Beyaz, 1 Kasım 2017 tarihinde partinin kurucu İstanbul İl Başkanı olarak atanmış ve uzun süre bu görevi yürütmüştü. Kurucu kadroda yer almasına rağmen parti yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda, bu yılın mayıs ayında İYİ Parti'den kesin olarak istifa ettiğini duyurmuştu.

Haber3.com Haber Merkezi