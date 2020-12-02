İYİ Parti’nin mahalle esnafına destek teklifi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, korona virüs salgını nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik açıdan sıkıntılı süreçler yaşayan mahalle esnafına destek için Meclis’e sunduğu öneri, AKP ve MHP grubunun oyları ile ret edildi.



İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, korona virüs salgınından en fazla etkilenen meslek grupları arasında yer alan ve market zincirlerin yaygınlaşması ile işleri iyice azalan mahalle esnafının alışveriş yapılarak desteklenmesi ve sorunlarının araştırılması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP’nin ‘ret’ oyu vermesiyle kabul edilmedi.

“HAZİRAN AYINDAN SONRA DA CANLANMADI”

Mahalle esnafındaki sıkıntının normalleşme adımlarının atılmasından sonra da devam ettiğini belirten Yaşar, “Mahalle esnafı, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahiptir. Her ekonomik kriz döneminde olduğu gibi korona virüsü salgını döneminde de yine en fazla etkilenen kesim mahalle esnafı kesimi olmuştur. Bu kesimin işleri, kepenk kapatılan 3 aylık dönemde tamamen durmuş ve 1 Haziran sonrasında da tam olarak maalesef canlanmamıştır” diye konuştu.

“İFLASA SÜRÜKLENEN MAHALLE ESNAFI SAYISI ARTIYOR”

Mahalle esnafının borcunun ödeyemez konuma geldiğini ve iflasın eşiğine gelen mahalle esnafı sayısında önemli ölçüde artış olduğunu belirten İYİ Partili Yaşar, “İş hacminin daralması ve düşen karlılık gibi sorunlar, mahalle esnafını zorunlu giderlerini bile karşılayamaz duruma düşürmüştür. Bu kesimde, sermaye tükenmiştir. Gelir olmayınca giderlerde karşılamaz hale gelmiştir. Bankalardan aldıkları kredileri ödeyemeyen, vergi ve sosyal güvenlik primlerini yatıramayan mahalle esnafının sayısı hızla artmaktadır. Bu kesimde, kapalı oldukları dönemde kiralar birikmiştir” ifadeleri kullandı.

2019’DA 114 BİN 977 ESNAF İFLAS ETTİ

2019 yılında iflas bildiren esnaf sayısı ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Yaşar, şunları söyledi:

“Hükümet tarafından şimdiye kadar açıklanan paketler hep büyük işletmelere yönelik olmuştur. Mahalle esnafının nakdi destek konusundaki talebi karşılanamamıştır. Elbette bu salgın döneminde tüm işletmelerle birlikte, büyük işletmelere de destek verilmelidir. Ancak yanlarında çalışan ve aileleri ile birlikte ülke nüfusunun beşte birini temsil eden mahalle esnafının da evine ekmek götürmesi sağlanmalıdır.

Sadece 2019 yılında 114 bin 977 esnafın iflas ederek, kepenk kapatmak zorunda kaldığı unutulmamalıdır. Türkiye, ekonomik ve sosyal anlamda çok zor günlerden geçmektedir.”

Yaşar, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek hükümetten esnafa faizle kredi değil, hibe olarak nakit para desteği yapması gerektiğini dile getirdi.



