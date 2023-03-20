İyilik Balonu Derneği Başkanı Reyhan Köz: Her can kutsal ve her kutsal önceliğimizdir

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’a giderek depremzedelere yardım eli uzatan İyilik Balonu Derneği, hayvanlara da kayıtsız kalmadı. Dernek Başkanı Reyhan Köz, enkazdan kurtarılan çok sayıda hayvanı veteriner kontrolünden geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 48 bine yakın vatandaşın yanı sıra çok sayıda hayvanın da yaşamını kaybettiğini ve yaralandığını dile getiren İyilik Balonu Derneği Başkanı Reyhan Köz, “Bizim derneğimizin sloganı; ‘Her can kutsal ve her kutsal önceliğimizdir’. Depremzede vatandaşlarımıza yardım için gittiğimiz Kahramanmaraş’ta birçok hayvana da yardım eli uzattık. Orada bir veteriner doktorla anlaştık, enkaz bölgelerinde bulduğumuz tüm hayvanları muayene ettirdik. İhtiyaç halinde de tedavilerini sağladık” dedi.

HER AY 100 KİLO MAMA DAĞITIYORUZ

İyilik Balonu Derneği’nin İstanbul ofisinin bahçesinde de çok sayıda hayvana ev sahipliği yaptıklarını belirten Reyhan Köz, “Bizlere muhtaç olan hiçbir canlıdan iyiliği esirgememeliyiz. Bu düşünceyle biz her ay mutlaka sokak hayvanlarına yönelik büyük bir besleme yapıyoruz. 100 kiloya yakın mama alıp belirlediğimiz bölgelere götürüyoruz. Özellikle Altınşehir-Kayaşehir tarafındaki barajların kenarlarında yüzlerce hayvan var, elimizden geldiğince onları besliyoruz” dedi.

BAKAMAYACAĞINIZ HAYVANI SAHİPLENMEYİN

Reyhan Köz, bakamayacağı halde hayvan sahiplenip sonra onları sokağa terk edenlere de seslendi: “Lütfen bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin. Ve sırf rahatsız oluyorsunuz diye sokakta yaşayan hayvanları şehrin dışına bırakarak ölüme terk etmeyin. Bu hayvanlar bırakıldıkları bölgelerden ayrılamıyor, hayatlarını orada sürdürmeye çalışıyorlar. Birçoğu da yemek bulamadığından maalesef ölüyor. Dernek olarak sürekli ihbar alıyoruz yardıma muhtaç hayvanlarla ilgili ama bizim de yapabileceklerimiz sınırlı. Mümkün olduğunca belediyelerle irtibata geçerek yardım yapmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olan; toplumda bir duyarlılık oluşturmak.”