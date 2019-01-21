Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 22:41

İZBAN'da anlaşma sağlandı

İZBAN çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığı bildirildi.

İZBAN'da anlaşma sağlandı
A+ A-

Demiryol-İş Sendikasının, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığı bildirildi.

İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş  sözlemesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği  teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı."

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk  olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul  edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı. İşveren, ortalama yüzde 26  oranında yaptığı zam önerisini de sendikanın "greve devam" kararı sonrası geri  çekmişti.

 Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN AŞ'de sürdürdüğü grev 8 Ocak tarihinde  Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti. 

AA

zam , izban , teklif
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM