İzdihamı böyle savundu

Eskikale Mahallesi, Hoca İmam Sokak'ta önceki gün ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri, açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi ise açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı.

Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalanlar, çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler ise kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Corona Virüs önlemleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.