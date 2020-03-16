SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI KOCA: YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLAYACAĞIM - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Mart 2020 18:41

İzdihamı böyle savundu

Sivas'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham yaşanan mağazanın sahibi Muhammed Uğur, ''Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi korona nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi'' dedi.

İzdihamı böyle savundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Eskikale Mahallesi, Hoca İmam Sokak'ta önceki gün ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri, açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi ise açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı.

Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalanlar, çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler ise kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Corona Virüs önlemleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sivas , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM