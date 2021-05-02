  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzin belgesi diye gösterdikleri kağıt pes dedirtti!

İzin belgesi diye gösterdikleri kağıt pes dedirtti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu kişiye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı. Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurdular.

BOŞ KAĞIDI İZİN BELGESİ OLARAK GÖSTERDİ
Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.
Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

İHA

Etiketler inegöl izin belgesi boş kağıt denetim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çatıdan atlayarak intihar etti! O anlar kamerada
AK Partili vekil 3 kez koronavirüse yakalandı
Dillerin ve dinlerin buluştuğu Midyat'ta UNESCO sevinci
İbo Show'da Ebru Yaşar rüzgarı!
Covid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin servetine servet kattı
Bakanlık açıkladı! İşte çalışma izni verilen kişi sayısı
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları
Bakan duyurdu! 2 milyondan fazla haneye ''tam kapanma'' yardımı
Demet Akalın ameliyat oldu
Hedef 5 bin vaka! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir