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  3. 21 Aralık 2020 09:54

İzin belgesi soran polise Whatsapp grubunu gösterdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine ''İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var, olmaz mı?'' diyen kişiye 3 bin 150 TL ceza kesildi.

İzin belgesi soran polise Whatsapp grubunu gösterdi
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı'ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.

"WHATSAPP GRUBUMUZ VAR, OLMAZ MI?"
Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden 35 yaşındaki E.K'nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K, hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K, "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesti.

DHA

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