İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

Samsun’da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde "school bus"(okul otobüsü) yaptırdı.

15 yıllık birikiminin akabinde hayal ettiği otobüsü bir galeriden satın aldıktan sonra otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert yurt dışında gezmeyi planlıyor.

İzlediği ’Doctor Strange’ filmindeki sarı renkli otobüsün etkisinde kalarak hemen hemen aynısını yaptıran Kadir Mert, otobüse 600 bin TL harcadı. Kadir Mert ocak ayında yapımının bitmesi planlanan otobüsünü Samsun ve Türkiye’deki farklı şehirlerde testlerini gerçekleştirecek. Daha sonra sağlamlığı test edildikten sonra Mert hedefi olan Nepal’e doğru yola çıkacak.



"YAKLAŞIK 20 YIL SÜRDÜ"

Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus’ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun’a getirdim. Samsun’da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun’da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye’de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal’de daha önce bulundum. Aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yapmaktayım. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Aracı Samsun’a getirdiğimde heyecanlıydım. Sanayiye götürdüğümüz zaman esnafları gezmeye başladığım zaman arabayı direk tanıdılar ve insanlar bizden daha fazla heyecanlıydı. Bu heyecan bizi de mutlu etti. Hep beraber tüm sanayi seferber olarak aracı toplamaya başladık. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun’da ziyarete açık olacak" dedi.

"HER GÜN FARKLI MANZARAYA UYANMAK İSTİYOR"

Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, "Aracı yaklaşık olarak 260 bin TL’ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye’de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık. Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak içini döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal’de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun’da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.