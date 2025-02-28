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İzmir açıklarında korkutan deprem

İzmir açıklarında korkutan deprem
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AFAD, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 17.09 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 10.67 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler izmir deprem AFAD son depremler
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