İzmir açıklarında korkutan deprem

İstanbul'da trafik kurallarını tanımayan çakarlı ve sirenli lüks araçtan bakın kim çıktı!

Depremde yitirdiğimiz 53 bin canın ardından onlarca milyon TL'lik vurgun!

Bankaların faizsiz kredilerinde tutar 55 bin TL'ye kadar yükseldi

İşte gazetelerin Abdullah Öcalan'ın mesajı için attığı manşetler

Bir Türk tekstil devi daha iflasını ilan etti