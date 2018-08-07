İzmir ajan kaynıyor

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yaptırımlar uygulanmasına neden olan casus Andrew Craig Brunson’ın ev hapsinde tutulduğu İzmir’deki Işılay Saygın Sokak’ta kuş uçurtulmuyor.

Türk istihbaratı ve güvenlik güçlerinin adeta ablukaya aldığı Brunson’ın kaçma veya kaçırılma olasılığına rağmen sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Amerikalı casusun sokağında artan yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin ajan trafiği de sıkı takibe alındı. Brunson’ı evinde iki kez ziyaret etmeye kalkan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, üst aramasına izin vermediği için geri çevrildi.

ADIM ADIM İZLENİYORLAR

Casusluk ve terör suçlarından ötürü 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan rahip olduğu iddia edilen ABD eski özel kuvvetler askeri Brunson’ın Buca Kırıklar’daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutukluğu sırasında kaçırılmak istendiği de iddia edildi. Ancak tek başına bir hücrede tutulan ve cezaevinin üst düzey yöneticilerinin dışında gardiyanların bile göremediği Brunson’a yönelik böyle bir girişimle karşılaşılmadığı öğrenildi. Elektronik kelepçe ile İzmir Işılay Saygın Sokak’taki evinde tutuklu bulunan ve denetimli serbestlik görevlilerince evinde imza alınarak kontrol edilen Brunson’un, yabancı istihbarat servislerince Türkiye’den kaçırılma olasılığına karşı da önlem alındığı kaydedildi. İstihbarat kaynaklarına göre, Brunson’un evinin bulunduğu sokakta, başta ABD’nin CIA ve İsrail’in MOSSAD olmak üzere yabancı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı ajanlar tespit edildi. ABD’li yöneticilerin ‘iyi bir aile babası’ ve ‘papaz’ olduğunu savunduğu Brunsın’ın sokağındaki casus trafiği dikkati çekti. Tek tek belirlenen ancak henüz bir suça karışmadıkları için müdahale edilmeyen bu ajanların attığı her adım, aldığı her nefes Türk istihbaratı tarafından takibe alındı. Hatta zaman zaman bu istihbarat birimlerinin otomobilleri arasında, savaş uçaklarının gökyüzünde yaptığı ‘it dalaşı’ benzeri sürtüşmeler de yaşandı.

CIA’İN ÜÇ KURUŞLUK AKLI

Sokaktaki istihbarat savaşına tanıklık eden eski istihbarat subayı emekli Albay Coşkun Başbuğ ise “Sokak ve çevresi adeta istihbarat örgütlerinin ve emniyet teşkilatımızın manevra alanı olmuş durumda. Amerika ve İsrail üç kuruşluk aklıyla çevrede bilgi toplama derdine düşmüş durumda. Ancak eski bir istihbaratçı asker olarak şunu büyük bir gurur ve keyifle buradan ifade edeyim. Devletimizin istihbarat anlamındaki çevredeki gücünü ve hâkimiyetini net olarak görüyorsunuz” diye konuştu. “Brunson’ın ABD’li dostlarının bulunduğu esrarengiz araçla bizim emniyetçilerin aracı bu sokakta karşı karşıya geldi. Emniyet aracımız, plaka plakaya dayanarak Amerikan küstahlığını yerle bir etti” dedi. Başbuğ, şunları söyledi: “Brunson’un evinin önünde bulunduğu sırada, bizim emniyet teşkilatımızın bir aracı ile Brunson’un Amerikalı dostlarının olduğu içi görünmez siyah cam kaplı araç karşı karşıya geldi. Geçiş önceliği bizimkilerde olmasına rağmen ABD’li araç küstahça bir tavırla girişe doğru hamle yaptı. Bizim emniyet aracımız da o Amerikan küstahlığını yerle bir edecek şekilde plaka plakaya gizemli araca dayandı, kibarca geri püskürttü. Devletler arası ilişkiler de bazen bir hareket, üzerine kitaplar yazılacak kadar değerlidir. Bu hareket işte böylesi bir andı.”