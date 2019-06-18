SON DAKİKA
ASKERLİK SÜRESİNİ 6 AYA İNDİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Haziran 2019 18:59

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı !

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İzmir-Ankara yolu trafiğe kapandı. E-96 karayolu sular altında kalarak birçok kişi yolda mahsur kaldı.

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı !
A+ A-

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda ulaşım her iki yönde durdu.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, Manisa kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

sağanak yağış , ulaşım , ankara , izmir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM