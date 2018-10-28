İzmir beşik gibi sallandı ! Peş peşe deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.39'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olan 3.4, 08.40'da merkez üssü Seferhisar büyüklüğü 3.5 ve 09.18'de 3.8 olmak üzere üç deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

2018.10.28 09:18:38 38.1950 26.8538 6.2 -.- 3.8 3.8 SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:55:12 37.1738 36.9613 9.8 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2018.10.28 08:50:57 38.2030 26.8647 7.9 -.- 1.7 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:45:29 37.4207 38.8652 21.4 -.- 2.2 -.- CEMAL-(SANLIURFA)

2018.10.28 08:40:30 38.1798 26.8343 5.5 -.- 3.4 3.5 SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:16:48 36.9363 28.0923 8.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 07:52:14 36.9328 27.5920 3.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 07:39:41 38.7058 26.4085 14.8 -.- 3.4 3.3 HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)

2018.10.28 07:39:13 37.0767 28.5525 24.7 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2018.10.28 07:19:33 36.9373 27.6110 7.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 06:45:31 40.7977 31.9473 4.1 -.- 2.0 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)