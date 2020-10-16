İzmir ve bölgesindeki aktif faaliyetlerini devam ettiren firmamız İzmir arçelik servisi noktasında lider firmalar arasında gösterilmekte olup hizmetlerini de yine en başarılı biçimde sürdürmektedir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve daha birçok beyaz eşya evlerde çeşitli amaçlar için kullanılmakta olup bunları kullanmakta olan kişilere de pratiklik kazandırılmaktadır. Zamandan ve maliyetten tasarruf yapmak isteyen birçok kişinin evlerinde kullandığı bu gibi beyaz eşyalar sayesinde birçok işi de bir arada görmesi, daha hızlı bir süreç geçirmesi de mümkündür. Bu anlamda sürekli olarak bakımlarının yapılması gereken beyaz eşyaların mutlaka teknik servisler tarafından da ele alınması gerekmektedir.

Evlerde çeşitli nedenlerden dolayı bozularak tamir ihtiyacı doğan beyaz eşyalar için usta çağırmak sizi maddi anlamda da zarara sokabilir. Belki de çok kısa bir sorun için geçici çözümler üreten ustalara çok fazla para verilmesi gerekebilir. Bu gibi durumlar karşısında daha garanti yollar izlemenizde yarar vardır. Bu garanti yollardan biri ise İzmir beyaz eşya servisi olarak bizim gibi firmalar ile iletişime geçmenizdir. Çünkü alanında uzman teknik ekibi ile sorunlara çok hızlı çözümler üreten ve neticesinde de müşterilerimize memnun olacağı çalışmaları sergileyen bir yapıya da sahibiz. Bu anlamda sizler de başta beyaz eşyalar olmak üzere kombi ve klima gibi ürünlerdeki hasarlar, arızalar için de yine bizi tercih edebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Çok kapsamlı hizmetlerimiz ile müşterilerimize son derece başarılı işler de yapmaktayız. Bu anlamda özellikle de sadece beyaz eşyalar üzerinde değil klima, kombi gibi ürünler üzerinde de çok kapsamlı hizmetler sunarak müşterilerimizin sorunlarına çözümler üretmekte aynı zamanda da olumlu geri dönüşler de almaktayız. İşini iyi bilen ve hızlı çözümler üreterek problemler karşısında sakin kalan teknik kadromuz ile sizlere hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu da yaşamaktayız. Çok uygun fiyatlara istediğiniz ürünlerin onarım ve bakım işlerini yapmakta sizlere de hızlı biçimde teslim etmekteyiz.

Çok çeşitli markalar ile sürdürdüğümüz ortaklıklar sonucunda adından söz ettiren firmamız İzmir ve çevresinde aktif faaliyetlerini de devam ettirmektedir. Bu anlamda özellikle de beyaz eşya ya da kombi, klima fark etmeksizin her türlü teknik servis gerektiren işler için bakım, onarım çalışması yapan, müşterilerini memnun eden ve uygun fiyatlar karşılığında aktif hizmetlerini en iyi biçimde sürdürmekte olan firmamızı sizler de tercih edebilirsiniz. Son derece makul fiyatları ile kapsamlı hizmetleri sunarak problemler karşısında çözümler üreten firmamızda sizler de bir o kadar sorunlarınızı dille getirerek taleplerde bulunabilirsiniz.

Fiyatlarımız

İzmir ve bölgesindeki aktif faaliyetlerini çok başarılı biçimde idame ettiren, müşteri memnuniyetine de fazlasıyla önem vererek müşteri odaklı biçimde çalışmalarını sürdüren firmamızda sizler de istediğiniz ürünlerin bakım ve onarım işlemlerini rahatlıklar gerçekleştirebilirsiniz. Fiyatlar konusunda da esnek davranan firmamız özellikle de kaliteli hizmet, uygun fiyat politikası ile aktif faaliyetlerine devam etmekte olup aynı zamanda da müşterilerini bu anlamda fazlasıyla memnun etmektedir.

Alanında uzman teknik ekibi ile çok kapsamlı hizmetlerini en uygun fiyatlara sunmakta olan firmamızda sizler de istediğiniz ürünler için teknik servis desteklerinden en iyi biçimde yararlanabilirsiniz. Hızlı teslimat ve uygun fiyat avantajından da yararlanarak ürünlerinize eski verimi katabilirsiniz.

Kaynak: https://www.iyetkiliservis.com