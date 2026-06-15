İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan ''istifa'' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası ortaya atılan istifa, görevden alma ve yeni parti iddialarına son noktayı koydu. Sürecin parti içi uzlaşıyla çözüleceğini belirten Tugay, "CHP bizim çatımız, şu aşamada bireysel karar alıp istifanın bir anlamı yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik alınan ve siyaset gündemine bomba gibi düşen "mutlak butlan" kararının yankıları sürüyor. Kararın ardından kulislerde hızla yayılmaya başlayan istifa dalgası, görevden almalar ve yeni parti kurma iddialarına karşı en net açıklamalardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan geldi.

Başkan Tugay, merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın vefatının 22’nci yıl dönümü dolayısıyla Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası kamuoyunda oluşan tartışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Partiden istifa etmenin bir anlamı yok"

Partiden istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt veren Başkan Tugay, "İstifa etme gibi bir düşüncem yok. İstifa etmemiz demek CHP’den ayrılmamız demek. CHP bizim çatımız. İnsanların bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir. Bu, kendi başına karar verilebilecek bir durum değil; bunun için gerçekten son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir. Ben her şeyden önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve onunla birlikte hareket eden insanların tavrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu an için partiden ayrılmıyor. Siyasi süreçte herkes şunu istiyor: Parti içerisinde bu konu çözülsün, CHP’de bir kurultay süreci olsun. Kurultay sonunda delegelerin ya da Özgür Özel’in söylediği üzere üyelerle de yapılabilme seçeneğiyle, parti tabanının belirlediği kimse, onun liderliğinde CHP birliğini ve bütünlüğünü bozmadan devam etsin. Bu değerli bir görüştür. Böyle bir süreç devam ederken, henüz sonuç oluşmamışken partiden istifa etmenin bir anlamı yok. Hepimiz için en önemli olan şey, partimizin örgüt yapısı, üyeleri ve en önemlisi bize inanmış seçmenin birliğini ve bütünlüğünü kaybettirmeden bu süreci yürütmektir. Aksi takdirde süreç bireyselleşir. Atatürk’ün kurduğu bir dünya görüşünün etrafında kümelenmiş ve o doğrultuda çalışmalar yapan insanlar olarak biz bir bütünüz. Burada herhangi birimizin bireysel olarak karar verme durumu yok" ifadelerini kullandı.

"Görevden alınma abartılı, gerçek dışı görünüyor"

Görevden alınma konusu ile ilgili de gelen soruyu yanıtlayan Başkan Tugay: "Görevden alınma konusu şu an çok abartılmış ve gerçek dışı bir durum olarak görünüyor. Bu konuda bir beklentim ya da hazırlığım yok. Bu, birileri tarafından dillendirilmeye çalışılıyor. Bunlar genellikle iyi niyetli olmayan kişiler. İzmir’de benim belediye başkanlığımı başından beri sindirememiş, ya da görevden alınmam durumunda bundan mutlu olacak kişilerin bu konuyu büyütmeye çalıştığını görüyorum. Ancak gerçekte bunun için bir neden görmüyorum" şeklinde konuştu.

"Ben o tür işlerin insanı değilim"

Kurultay davası sürecini de değerlendiren Başkan Tugay, şunları söyledi: "Kurultayla ilgili bağlantılı bir dava var. Benim de adımın geçtiğinin farkındayım. Ancak dava sürecinde bir kurultay delegesinin ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin tamamen ‘ben böyle bir şey duydum’ şeklinde olduğunu, hiçbir somut delile dayanmadığını görebilirsiniz. Bunun dışında benimle ilgili beyanda bulunan başka kimse yok. Ben her türlü yemini edebilirim, her türlü ispatı da ortaya koyabilirim. Kurultay sürecinde etik ya da ahlak dışı en ufak bir hareketim olmadı. Ben o tür işlerin insanı değilim. Benim bilgim dahilinde de herhangi bir şey olmadı. Ama benim kesinlikle bilgim dahilinde olan ya da kendi yaşadığım kurultayda herhangi bir usulsüzlük olmadı. Benim dahil olduğum hiçbir şey yok. O yüzden oradan da bir şey beklemiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve politik ortam zaman zaman beklenmeyen gelişmelere yol açabiliyor; ancak ben böyle bir sonuç beklemiyorum. ‘Benden sonra falanca kişi devam etsin’ gibi bir ifadede de bulunmadım. Bu tür iddiaları dile getirenlerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum" diye konuştu.

"CHP birliğini, bütünlüğünü bozmadan bu süreci atlatır"

Yeni parti kurma gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, "Önemli olan şu anda partimizin bütün örgütünün, üyelerinin ve genel başkanımızın çizeceği yoldur. Ben Özgür Özel ile yakın zamanda görüştüm. Yakın zamanda parti kurma yönünde bir çabanın olacağını düşünmüyorum. Özgür Başkan defalarca bunu söyledi: ‘Biz parti içinde tüm süreçleri tüketene kadar ayrılmayı düşünmeyiz; ancak gerçekten tükenirse ondan sonra böyle bir adım atabiliriz’ dedi. CHP içinde bir uzlaşma sağlanacağı ve çözüm noktasına gidileceğine dair halen bir beklenti var. Özgür Özel’in de bu yönde bir beklentisi bulunuyor. Kurultayla ilgili dilekçeler veriliyor. Ben de kurultay delegesi olarak kurultay yapılmasına yönelik başvuruda bulunanlardanım. Umuyorum ki bir aklıselim galip gelir ve CHP birliğini, bütünlüğünü bozmadan bu süreci atlatır" ifadelerini kullandı. CHP’de yaşanan ihraç taleplerine ilişkin de açıklama yapan Başkan Tugay, "O sürecin hangi mantıkla ve gerekçelerle yürütüldüğünü gerçekten bilmiyorum. Benim dileğim, partimizin bir kişi bile kaybetmeden birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, halkımızın güvenini de zedelemeden bu süreci sürdürmesidir" dedi.

İHA