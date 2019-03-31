İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer kazandı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

CHP'li Soyer, oyların yüzde 58.06'sını alırken, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 38.50 oy aldı.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, iradesini çok renk ve sesten yana kullanan İzmir’in, büyükşehirler arasında CHP’ye en çok oy veren kent olduğunu söyledi.

Sonuçlarla gurur duyduklarını ifade eden Soyer, İzmir’in her türlü adaletsizliğe ve haksızlığa “hayır” dediğini belirtti.

Soyer, şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ‘belediye ana’ olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiçbirini bir diğerinden ayırmayacak, hiçbirine üvey evlat muamelesi yapmayacak. İzmir, Türkiye’de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Başka bir dilin mümkün olduğunu gösterdi. Sevginin, saygının, şefkatin mümkün olduğunu gösterdi. Yarından itibaren İzmir’de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. İzmir’in refahını artırmak için ve refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, aşkla çalışacağız.”

‘TÜRKİYE’DE BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE ALINAN EN YÜKSEK OY’

Soyer, bir gazetecinin “Aldığınız oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz ?” şeklindeki sorusu üzerine de “Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinde alınan en yüksek oy. Çok gurur duyulacak bir başarı. Herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Hatta yarın yapacağım ilk iş, en az oy aldığımız mahalleye gidip o mahallede yaşayan kardeşlerimize içlerinin müsterih olmasını, onların belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim.” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İzmir’in tercihlerini ranttan yana değil, halka hizmetten yana kullandığını ifade etti.

Toplantı sonrası Tunç Soyer, Deniz Yücel ve partililer, zafer kutlaması için Cumhuriyet Meydanı’na gitti.

TUNÇ SOYER KİMDİR ?

Ankara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.

31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - TIKLAYINIZ