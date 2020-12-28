İzmir Büyükşehir Belediyesi de asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak belirledi

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün yaptığı açıklamada, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21.56 oranında yükselmiştir" derken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise ücretin işçilerin beklentilerini karşılamadığını söylemişti.

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