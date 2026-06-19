İzmir Büyükşehir Belediyesinde istifa depremi: Cemil Tugay ve yönetimden peş peşe istifalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, parti içi ihraçlar ve İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Bağımsız devam edeceğini duyuran Tugay'ın ardından belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini resmen açıkladı.

İstifanın Perde Arkası: "İzmir'in Siyasi İradesine Haksızlık"

Tugay, yayımladığı yazılı açıklamada CHP'den kopuş sürecini detaylandırdı. Parti yönetiminin aldığı 'Mutlak Butlan' kararı ve bunu takip eden ihraç süreçlerinin, parti tabanında derin yaralar açtığını vurgulayan Tugay, bardağı taşıran son damlanın İzmir İl Başkanı'nın görevden alınması olduğunu belirtti.

Tugay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Son günlerde üst üste alınan ihraç kararları ve parti üyelerinin haksız yere hedef yapılması kararın alınmasında etkili oldu.

İzmir'in İradesine Müdahale

Bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanı'nın da görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yönelik kabul edilemez bir yanlış olarak değerlendirildi.

Kurultay Beklentisi

Olağanüstü kurultay için imza vererek demokratikleşme sürecine katkı sunmaya çalıştığını belirten Tugay, mevcut şartlarda bu iyiniyetli çabaların sonuç vermeyeceğini gördüğünü ifade etti.

Bağımsız Devam Kararı

Tugay, "Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir" diyerek, görevini İzmir halkı için tüm gücüyle bağımsız olarak sürdüreceğini vurguladı.

Yönetimde Domino Etkisi: 3 Önemli İsim Daha İstifa Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bağımsız devam etme kararının hemen ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetim kademesinde peş peşe istifalar yaşandı. CHP'den ayrıldığını duyuran diğer önemli isimler şunlar oldu:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak

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İHA