İzmir depremi sonrası uzmanlardan ilk açıklama

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk değerlendirme geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Depreme uykuda yakalanan İzmirliler panikle sokağa fırladı. Yüksekten atlayan 3 vatandaş yaralandı. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı. AFAD, Depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"BUCA FAYI 6'DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.







Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: AKTİF FAYLAR VAR

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili şu bilgileri paylaştı: Şu anda yapılan araştırmalar var bölgede. İzmir içinde aktif faylar var. O faylardan biri Tuzla fayıdır. Mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Uzun yıllar içinde depremler olmuştur olacaktır. 2020’de olan deprem İzmir’in 70 KM uzaklığındaydı, buna rağmen 117 cana mal olmuştu. Bu da tabi yapılaşmada yaptığımız hataların sonucu. Önümüzdeki süreçte yapılaşmaya son derece dikkat etmeli, depreme hazırlıklı olmalıyız.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BU İŞİN ŞAKASI YOK

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şu bilgileri paylaştı: Malum İzmir bir deprem bölgesi. Dolayısıyla İzmir’in her tarafında faylar var. Marmara gibi değil, çok sayıda fay var. Bu faylarda yıkıcı bir deprem meydana gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. 4 üzerindeki depremler insanlar tarafından hissedilip, kaygıya neden olabiliyor. Alüvyon zeminler depremi daha büyük hissettirir. Yapılarda hasarlara neden olabiliyor. 4,9’luk depremin bir binayı yıkması, zarar vermesi mümkün değil fakat sarsıntıyı olduğundan daha fazla hissettirir. Ülkemizde 5.0’e varan depremler zarar verebiliyor. Bu şiddette depremlerde binanın zarar görmesi için malzemesinin çok kötü olması gerekiyor. Genellikle bunu kırsal kesimlerde yaşıyoruz ama Batı’da bu büyüklükteki depremlerde zarar görmemiz çok affedilir bir şey değil. Bu, yapısal stok açısından çok hazır olmadığımızı gösteriyor. Bu işin şakası yok. 2020 örneğinden konuşacağımız gibi, modern binalar bile 6,9’luk depremde hasar görmüş, yıkılmıştı. Deprem aniden gelebiliyor. Yapısal stoğumuzu çok iyi hazırlamamız gerekiyor ve her an hazır olmak adına çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Daha büyük deprem gelir mi gelmez mi kehanetinde bulunamayız, spekülatif yaklaşım olur. Bir süre daha artçılar olabilir. Ama 4,9’luk depremin artçılarının 4.0’ü geçmemesi gerekir.