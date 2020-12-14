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  3. 14 Aralık 2020 19:24

İzmir depreminden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başlatıldı.

İzmir depreminden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa ödemeleri Valiliğin koordine ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4 milyon 262 bin 219 lira tutarındaki ödemelerin yapılmasına başlandığı duyuruldu.

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