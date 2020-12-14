İzmir depreminden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı

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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa ödemeleri Valiliğin koordine ettiği belirtildi.
Açıklamada, 4 milyon 262 bin 219 lira tutarındaki ödemelerin yapılmasına başlandığı duyuruldu.
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