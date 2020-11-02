İzmir depremini 18 gün önceden tahmin etti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi de yaralandı.

Deprem sonrası gözler uzmanlara çevrilmişken, CNN Türk canlı yayınına konuk olan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, İzmir'i vuran depremi önceden tahmin ettiklerini söyledi. Marmara ve Ege bölgelerinde kurdukları istasyonlarla deprem hareketlerini takip eden Agalday, Seferihisar açıklarındaki depremin işaretlerini 18 gün önce fark ettiklerini ifade etti.



"DEPREMLERİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN"



Deprem tahminlerini nasıl yaptıklarına dair bilgi veren Agalday, "Bu bir Ar-Ge çalışması henüz. Depremlerin önceden tahmin edilebilmesi konusunda bilim insanları halen çalışıyor. Biz de projemizi test aşamasında olarak görüyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bu konuda bilim insanları ikiye ayrılmış durumda. Bazı hocalarımız depremler tahmin edilemez diyor. Ancak bazı hocalar bunun mümkün olduğunu söylüyor. Biz de mümkün olduğunu söyleyen hocaların tarafındayız.

"DEPREMLER HAVA DURUMU GİBİ TAHMİN EDİLEBİLECEK"

Mutlaka günün birinde hava durumu tahmini gibi depremler de birkaç gün önceden tahmin edilerek uyarı yapılabilecek hale getirmek için çalışıyoruz. Bu uyarılar yapılacağı zaman can kayıplarını en aza indirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Ege Bölgesi için yeni bir uyarıda bulunan Agalday, "Önümüzdeki 30 gün boyunca dikkatli olmak lazım. Hasarlı ve güvensiz binalara girilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz" diye konuştu.