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İzmir depreminin bilançosu belli oldu

İzmir depreminin bilançosu belli oldu
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İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

"1'İ AĞIR 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."

Etiketler izmir
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