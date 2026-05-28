  3. Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu!

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay tutuklanarak görevden alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet ve organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.

İzmir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı rüşvet ve organize suç örgütü operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Haber3.com'un adli makamlardan derlediği bilgilere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Şafak Vakti Eş Zamanlı Operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05.30 sularında harekete geçti. Güzelbahçe Belediyesi hizmet binası ve belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Başkan Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Zabıta Müdürü Sezgin Kuş gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve şirket yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Belediyede Kritik Belgelere El Konuldu

Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberine aldığı belediye binasında; başkanlık makamı, imar müdürlüğü ve arşiv odalarında detaylı incelemeler yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla çok sayıda resmi belgeye, ihale dosyalarına ve bilgisayarlar başta olmak üzere çeşitli dijital materyallere incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Başkan Günay ve İmar Müdürü Cezaevine Gönderildi

Sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilere, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Rüşvet", "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İmar Kirliliğine Neden Olma" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklanmasına karar verirken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Görevden Uzaklaştırma Kararı

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı hızla idari bir adım attı. Bakanlık yetkilileri, Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri gereğince, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturması devam eden Mustafa Günay'ın, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.

İHA

