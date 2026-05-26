İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil 5 kişi gözaltına alındı

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne sabaha karşı düzenlenen imar usulsüzlüğü operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir imar usulsüzlüğü soruşturması doğrultusunda, 26 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından jandarma ekipleri Güzelbahçe Belediyesi binasında arama ve inceleme çalışması başlattı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "Rüşvet", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kanununa muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerin imar planlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

Eşi ve eski belediye başkanı da gözaltında

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi N.G. ve bir önceki dönemin belediye başkanı Özdem Mustafa İnce de yer alıyor.

Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ile Belediye Meclis Üyesi S.K. de gözaltındaki diğer isimler oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan Meclis Üyesi G.G. ve inşaat firması yetkilisi Ş.G.'nin ise yurt dışında oldukları tespit edildi.

