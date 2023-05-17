İzmir İçin Önemli Kayıp!

İbrahim Murat Gündüz’ün Desteklediği Deneyimli Siyasetçi İyi Parti İzmir Milletvekili Adayı Öztürk Keskin İzmir’de Milletvekili Seçilemedi

İbrahim Murat Gündüz’ün yakın dostu olan İzmir İyi Parti Birinci Bölge 3. Sıradan milletvekili adayı olan hayırsever işadamı Öztürk Keskin, 14 Mayıs seçimlerinde İzmir’de milletvekili seçilemedi. İyi Parti, İzmir Birinci Bölgeden sadece 2 isim çıkartabildiği için Öztürk Keskin ne yazık ki İzmir’den meclise gidecek adayların arasında yer alamadı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerin ardından oyların sayılması ile birlikte gözler meclise gidecek adaylara çevrildi. Seçime İyi Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıradan giren Öztürk Keskin’in meclise girip girmeyeceği ise İzmir’de çok merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Oyların sayılmasının ardından siyasi partilerin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardığı da kesinleşti.

İyi Parti, İzmir 1. bölgede sadece iki milletvekili çıkartabildiği için, 1. Bölge 3. Sırada yer alan deneyimli siyasetçi Öztürk Keskin, ne yazıkki meclise gidecek milletvekili adayları arasında yer almıyor.

İyi Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıra milletvekili adayı olan deneyimli siyasetçi Öztürk Keskin, aynı zamanda hayırseverliği ile tanınan bir iş adamı ve tanınmış girişimci İbrahim Murat Gündüz’ün de yakın dostu.

Spor camiasının yakından tanıdığı İbrahim Murat Gündüz, yakın dostu Öztürk Keskin’i her alanda destekliyordu. Ancak ne yazık ki, seçime İyi Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıradan giren Öztürk Keskin ne yazık ki İzmir’de seçilemedi.

Diğer yandan İyi Parti, İzmir 1. Bölgeden 2 milletvekili çıkarmayı başardı. İzmir 1. Bölge için AKP 4 milletvekili, CHP 7 milletvekili, İyi Parti 2 milletvekili ve YSP de 1 milletvekili çıkarabildi. İbrahim Murat Gündüz dostu Öztürk Keskin’in parlamentoya gidememesini İzmir için önemli bir kayıp olarak nitelendirildi