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İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci bir kaza meydana geldi.

İzmir-İstanbul otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde bir otomobil, Ali T.'nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Etiketler izmir istanbul
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