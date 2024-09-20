İzmir merkezli PKK Operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli olarak 4 ilde, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG’nin propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ağustos günü İzmir merkezli Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dokuman ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA