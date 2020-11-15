İzmir sahilinde parsel parsel satış iddiası

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından Ege bölgesindeki satışlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Buna göre Milli Emlak, Ege bölgesindeki arsalarla ilgili dikkat çeken bir satış gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre Milli Emlak’ın Ege bölgesindeki bazı arsa ve arazileri, ihaleye çıkarmadan satışa sunduğu iddia edildi.

Söz konusu arsaları alan kişilerin bilgileri ise ‘ticari sır’ olarak açıklanmadı. Kanunlara göre, Mili Emlak’ın kontrolünde olan ve satışa sunulan araziler için ihale yapılması gerekiyor. Ancak Milli Emlak’ın Ege bölgesinde ihale olmadan arsaları satışa çıkarması dikkat çekti.

MURAT AĞIREL SORDU

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Milli Emlak'taki satışlara dikkat çekti.

İşte Ağırel'in o paylaşımı: