İzmir sular altında ! Sağanak yağmur bastırdı

Sağanak yağış nedeniyle İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı, sular altında kaldı. Konak ilçesinde, hızla bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken, yükselen sular araçları sürükledi.



Yağmurun başlamasıyla birlikte çarşı esnafının bir kısmının ’bu yağmurda iş olmaz’ düşüncesiyle gün ortası kepenk kapattığı görüldü. Yağmur sularıyla dolan çarşı sokaklarında esnaf, paçalarını sıvayarak çöp ve naylon poşetlerle tıkanan mazgalları temizledi.

Kentin eğimli bir semti olan Gütepe’de yükseklerden aşağılara inerken önüne park halindeki araçları da kattı, sürüklenen çöp konteynerlerinin araçlara çarpmasıyla hasarlı kazalar oluştu.

7 ARAÇ SÜRÜKLENİNCE HASAR GÖRDÜ

Konak ilçesinde yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların birbirine binmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürüklenen araçlarını kurtarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bu arada bir vatandaş araçların sürüklenmeleri sırasında yaralandı.

Sokaklara kilit taş dömeşe çalışmaları tamamlanmadığı için araçlar çakıllı çamurlara saplandı. Bölgede oturanlar, her yağmurda bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, isyan etti. Mersinpınar ve Levent mahallelerinde sokaklar göle döndü. Burada bulunanlar, dizlerine kadar gelen yağmur sularına girmemek için kaldırımda suların çekilmesini bekledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre son 6saatte İzmir’in Güzelyalı bölgesine metrekareye 29.1, Beydağ’a 49, Narlıdere’ye 26.3, Bayraklı’ya 22.1, Karşıyaka’ya 9.2 kiloram yağış düştü. Yağmurun perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.