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  3. 04 Nisan 2019 17:25

İzmir Torbalı Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı uygur hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Torbalı Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
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İçişleri Bakanlığınca, CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur’un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

DHA

ramazan ismail uygur , açıklama , savcılık
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