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İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi

İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi
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İzmir’in Urla ilçesinde dün meydana gelen orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle toplamda 120 konut tahliye edildi.

İzmir’de çıkan orman yangını hala devam ediyor.

Yangın, 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Çeşmealtı Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın kilometrelerce öteden görülürken; 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

120 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, ormanlık alana yakın konumda yer alan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut ise yangın sebebiyle tahliye edildi.

Etiketler izmir Urla yangın
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