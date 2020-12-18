İzmir Valiliği'nden HES kodu uyarısı: 11 Ocak'ta kapatılacak

Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlardan biri olan şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartların, kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunluluğu olduğunu anımsattı.

Eşleştirmelerin 30 Ekim'de başladığını ve iki kez uzatıldığını anımsatan Köşger, "İzmir'de bu işlemin yürütücülüğünü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halkımıza çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurular yapılmıştı. 30 Ekim’de başlayan uygulama ilk etapta 15 Kasım, sonra 30 Kasım'a son olarak da olarak 11 Ocağa kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.



Bu işlemin virüsün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engelleme noktasında önemine değinen Vali Köşger, şunları kaydetti

"Halen aktif olarak kullanılan hamiline İzmirim Kartların, ancak dörte birine kişisel HES Kodu tanımlamasının yapıldığı bildirilmiştir. Tanımlamaları yapılmayan kartlar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak'ta kapatılacaktır. Kıymetli İzmirli hemşerilerime, bu tarihe kadar HES kodlarını, kullandıkları İzmirim Kartlara bir an önce tanımlamaları çağrısında bulunuyorum."

Vali Köşger, vatandaşların eşleştirme işlemlerini internet üzerinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarından, vapur iskelelerinde, aktarma merkezlerinde, metro ve İZBAN istasyonlarında oluşturulan yardım masalarında yaptırabileceğini de bildirdi.