İzmir Valiliiği Onur Haftası etkinliklerini yasakladı !

7’nci İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında, 17-23 Haziran arasında etkinlikler düzenleneceği ve 22 Haziran’da da Onur Yürüyüşü yapılacağı açıklanmıştı. İzmir Valiliği, Onur Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır."