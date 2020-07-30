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  3. 30 Temmuz 2020 16:36

İzmir ve Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir'in Balçova ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

İzmir ve Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 13 helikopter, 44 arazöz, 18 ilk müdahale aracı ve dozer ile 210 söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.

DHA

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çanakkale , orman yangını
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