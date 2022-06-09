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İzmir ve Manisa'da orman yangını

İzmir ve Manisa'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Urla'nın Kuşçular mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Akhisar'ın Kavakalan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

 

 

DHA

Etiketler izmir manisa orman yangını
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