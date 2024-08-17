İzmir yangınının çıkış sebebi belli oldu: 6 kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili olarak 3 kişinin arandığını ve İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı.

Bolu'da anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını ve rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldığını dile getiren "Bu yangını çıkartanlar daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda." dedi.

Yapılan müdahalenin yanı sıra nemin yükselmesi ve sıcaklığın düşmesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydeden Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da perşembe günü saat 21.10'da çıkan yangına sabaha kadar yaptıkları müdahale ile büyük yol aldıklarını söyledi.

Yangının çıkış sebebi belli oldu

Karşıyaka'da dün saat 10.14'te başka bir yangın çıktığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü."

Bölgedeki yangının rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılandığını, zaman zaman da alevlenebildiğini aktaran Yumaklı, "Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı."

Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette."

Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının kırsal alanda başlayıp ormana yayıldığını belirten Yumaklı, yürütülen çalışmalarla alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının kendilerini endişeye sevk ettiğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki yangın kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte inanılmaz bir rüzgar vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar."

Muğla Milas, Karabük Safranbolu ve Ovacık yangınlarının enerjilerinin düşürüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Çok büyük bir aksilik olmazsa bunlarla ilgili de güzel haber vermek istiyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada yazılanların hepsine kulaklarını kapadıklarını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize belki de tarihte çok az görünür derecede yüksek şiddetli rüzgar, çok çok düşük yüzde 5'ler, 6'lar nem ve yüksek sıcaklıkları uyardı. Biz de konumlamalarımızı ona göre yaptık. Eğer dikkat ederseniz şu anda söylediğim bir hat üzerinde bu şartların oluşturmuş olduğu yangınlarla uğraşıyoruz. Hele ki çok basit bir şekilde aslında olmaması gereken bir şey yapıldığında işte hep beraber burada onu söndürmek için yüzlerce, binlerce insan vatandaşların endişesi, hep birlikte bunu halletmeye dönük, sorunu çözmeye dönük oluyor. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunu uzattı. Çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse, olabiliyorsa, kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın."

Polemiklere girmeyeceklerini, hiçbir şekilde didişmeyeceklerini kaydeden Yumaklı, "Destek veren kurumlara, kuruluşlara, bize dua eden vatandaşlarımıza ve siz basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da henüz ne kadar bir alanın yandığının belli olmadığını belirterek, "Bütün hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süreci, suresi var. Pilotların dinlenmesi var, işte ikmal yapacaklar, iniyorlar, kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok." dedi.

Hava araçlarının yangını söndürmediğini, şiddetini azalttığını kaydeden Yumaklı, yerde çalışanların yangını söndürdüğünü söyledi.

Gözaltına alındılar

Yumaklı, İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ülke olarak gerçekten çok iyi bir ekipman gücüne sahip olduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Çok nitelikli yetişmiş arkadaşlarımız var. Yunanistan'daki uçakların ve helikopterin geri çağırılıp çağrılmadığına dair onda da bir polemik yapılmış. Dün sabah itibarıyla geldiler onlar zaten. Yani bize ihtiyacımız olduğu anda çektik. Ayrıca tekrar sizin vasıtanızla bütün vatandaşlarımızın bu 1 hafta özellikle ama 15 Eylül'e kadar lütfen ama lütfen yangına sebep olabilecek herhangi bir şey yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyorum, ısrar ediyorum, istirham ediyorum. Başka da nasıl söylenir bilmiyorum."