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  3. 06 Haziran 2017 23:36

İzmir'de 1 asker şehit oldu

İzmir'de içtima sırasında bayılan bir uzman onbaşı kaldırıldığı revirde şehit oldu.

İzmir'de 1 asker şehit oldu
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İzmir’in Foça ilçesinde, içtima sırasında bayılan bir uzman onbaşı kaldırıldığı revirde şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında meydana geldi. Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ersoy (21), içtima sırasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı baygınlık geçirdi. Ersoy, daha sonrada apar topar revire kaldırıldı. Halil Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Onbaşı Halil Ersoy'un kesin ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı. Askerin, 14 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında 23. Dönem Terörle Mücadele Harekatı kursunda kursiyer olarak bulunduğu bildirildi.

Şehit uzman çavuşun Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, Ersoy'un acı haberi Altıeylül İlçe Kaymakamı tarafından aileye verildi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Uzman Çavuş Halil Ersoy'ın yarın toprağa verileceği belirtildi.

İHA

şehit , foça , izmir , uzman onbaşı , içtima