İzmir'de 2 doktor kardeş koronadan öldü

6 Nisan’da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri Deniz de vefat etti. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz’in, solunum yetmezliği sonrasında kurtarılamadığı belirtildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Twitter hesabından yapılan açıklamada “Nuri İdiz… İzmir’de iş yeri hekimi…26 Mart’tan beri tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz’i de 1 Nisan’da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz‘ denildi.



