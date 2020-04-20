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  3. 20 Nisan 2020 15:18

İzmir'de 2 doktor kardeş koronadan öldü

İzmir’de aile hekimi olan Dr Nuri İdiz, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart’ta hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü testinin pozitif çıktığı gün olan 1 Nisan’da kendisi gibi aile hekimi olan ve bir süredir korona virüsü tedavisi gören ağabeyi Muharrem İdiz’i kaybetti.

İzmir'de 2 doktor kardeş koronadan öldü
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6 Nisan’da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri Deniz de vefat etti.  Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz’in, solunum yetmezliği sonrasında kurtarılamadığı belirtildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Twitter hesabından yapılan açıklamada “Nuri İdiz… İzmir’de iş yeri hekimi…26 Mart’tan beri tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz’i de 1 Nisan’da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz‘ denildi.

 
 

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