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  3. 13 Nisan 2020 14:41

İzmir'de 266 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İzmir'de koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısı 266'ya ulaştı. İzmir Tabip Odası'nın verilerine göre, 154'ü hekim ve 27 hemşire bulunuyor. İki doktorun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

İzmir'de 266 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
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İzmir Tabip Odası, İzmir'de hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan personelin sayısını paylaştı. Açıklamaya göre, İzmir'de 106 hekim, 29 asistan hekim, 19 aile hekimi, 27 ebe, hemşire ve sağlık memuru, 10 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 3 eczacı, 1 psikolog, 1 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 19 memur olmak üzere 266 sağlık çalışanı var.

Testi pozitif çıkan iki doktorun yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenilirken, yarısından fazlasının evlerinde karantinada olduğu belirlendi.

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