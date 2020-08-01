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  3. 01 Ağustos 2020 17:14

İzmir'de 3 bölgede yangın! Dumanlar her yeri sardı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına müdahaleler sürüyor. Öte yandan İzmir Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde de yangın çıktığı bilgisine ulaşıldı.

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İzmir'de 3 farklı noktada orman yangını çıktı. 

BORNOVA

Bornova ilçesinde Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

MENDERES

Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

KEMALPAŞA

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor. 

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