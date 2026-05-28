İzmir'de 33 kediyi öldürdüğü iddia edilen ve serbest bırakılan veteriner yeniden tutuklandı

İzmir'de çöp konteynerinde 33 ölü kedinin bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan veteriner Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz hafta 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir hukuki gelişme yaşandı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim H.E., yargı makamlarının itirazı sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çöpteki Ölü Kedileri Çevre Esnafı Fark Etmişti

Halkın büyük tepkisini çeken olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde ortaya çıkmıştı. Çevre esnafından İ.G.'nin çöp konteynerindeki poşetlerin içinde ölü kediler olduğunu fark edip durumu emniyete bildirmesi üzerine bölgeye hemen polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde poşetler içerisinde, bazıları yavru olan toplam 33 kedinin cansız bedeni bulundu. Kedilerin kesin ölüm nedenini ve olayın faillerini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir asayiş çalışması başlatıldı.

Başsavcılık İtiraz Etti, Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E. gözaltına alındı. 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak hukuki süreç burada bitmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilen serbest bırakma kararına hızla itiraz etmesi üzerine dosya yeniden incelendi. İtirazı değerlendiren İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın talebini haklı bularak kabul etti. Çıkarılan yeni yakalama kararı doğrultusunda polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan veteriner H.E., adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

