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EGE DENİZİ'NDE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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  3. 01 Şubat 2021 08:16

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08-03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08-03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08-03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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