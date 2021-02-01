Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08-03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08-03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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