İzmir’de 8 okul için tahliye kararı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapılan incelemeler sonucunda kentte bulunan 8 okulun riskli olduğunu ve tahliye edileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin 93 okulu boşaltma kararının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı öncesi 8 okulun boşaltılacağını açıkladı. Köşger, yapılan incelemeler sonucunda 8 okulun riskli olduğunu ve 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı öncesi okulların tahliye edileceğini belirtti.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında İzmir’ de meydana gelen deprem öncesi 83 okulun yıkım kapsamına alındığını, okulların tahliye edilerek yapım ihale işlerine hemen başlatıldığını, 30 Ekim 2022 depremi sonrası 30 okulda hasar tespiti yapıldığını ve bu okullarda da tahliye işlemlerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Köşger, "15 okulda daha üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 36 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmış olup ihale süreçleri başlamıştır. 25 okulun proje çalışmaları ise devam etmektedir" dedi.

Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okulun 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırıldığını belirten Köşger, yık-yap kapsamında 15 okulun yapımına devam edilmekte olduğunu, 7 okulun projelendirme işlemlerinin ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Köşger, "Güçlendirme kapsamında ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 29 okulun güçlendirme inşaatları devam etmektedir. Hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılan 2 okulumuz ile birlikte 64 okulun yapımı devam etmektedir" diye konuştu.