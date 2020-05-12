İzmir'de açık hava sinemasına büyük ilgi! 19 saniyede tükendi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin corona virüsü önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen İzmirliler için düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliğine ilgi büyük oldu.

15 Mayıs Cuma günü 6 noktada eş zamanlı yapılacak gösterim için 11 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'dan itibaren online kayıtlar alınmaya başladı. Başvuran ilk 750 kişinin katılım hakkı kazanacağı etkinlikte kayıtlar 19 saniye içinde doldu. İnternet sayfası 66 bin kişi tarafından görüntülendi.

Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Bayi Toplantısı filmi ücretsiz gösterilecek. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.

Filmin sesi fm radyo frekansı üzerinden arabalardan dinlenebilecek. 2 saat sürecek film gösterimi sırasında izleyicilere patlamış mısır ve gazoz da ikram edilecek.