İzmir'de Alevilere yönelik provokasyona tepkiler geliyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılmasına muhalefetten tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu çirkin yazıya "Aleviler hakkını alıncaya kadar Aleviyim" şeklinde tepki gösterdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yaşanan olayla ilgili "Kapısına Alevi yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünen her kimse, tescilli vatan hainidir..." dedi.

İzmir Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına karmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Sosyal medyada gündem yaratan konu ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan da tepki geldi.

Erdoğdu'nun tweet paylaşımı şöyle;

“Bu münferit bir olaydır… Benim derdim üç beş kendini bilmezin yazılmasıyla değil…

Benim derdim kurumsal olarak… Sessizce… Kin dolu… Uygulanan devlet politikasıyla… Bu yüzünden bu toprakların en aydınlık İslam yorumu olarak Aleviler hakkını alıncaya kadar.. #Aleviyim” tepkisini gösterdi.

KİRLİ OYUN BOŞA ÇIKARILMIŞTIR

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaşanan olayla ilgili "Kapısına Alevi yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünen her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir" dedi.

Büyükataman 'Türk milletinin gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Türk milletini tesadüfen bir araya gelmiş bir insan topluluğu zanneden şuursuzlar, onu parçalara ayırmak için fırsat kollamaya devam etmektedir. Aziz milletimiz bu provokasyona prim vermeyerek, kirli oyunu bir daha boşa çıkarmıştır.' değerlendirmesinde bulundu.