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İzmir'de ''Barınamıyoruz'' hareketi için iddianame hazırlandı

İzmir'de ''Barınamıyoruz'' hareketi için iddianame hazırlandı

İzmir'de yetersiz yurtlara ve yüksek kiralara dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' eylemi yapan 33 üniversite öğrencisi hakkında 'Kanuna aykırı gösteri ve mala zarar verme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İzmir'de geçtiğimiz Eylül ayında 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' sloganıyla yetersiz yurtlara ve yüksek kiralara dikkat çekmek için oturma eylemi yapan üniversite öğrencileri hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Eylem nedeniyle 28 Aralık'ta gözaltına alınıp bir gün sonra serbest bırakılan 33 öğrencinin "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, mala zarar verme" suçlamasıyla yargılanmaları talep edildi. Öğrenciler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma” hükmünü düzenleyen 53. Maddesinin uygulanması da talep edildi.  Bu maddeyle vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti yöneticisi olunamaması gibi cezalar verilebiliyor.

Etiketler izmir barınamıyoruz
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