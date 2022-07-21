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İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bayındır'ın kırsal Çınardibi Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 

Yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.  Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. 

DHA

Etiketler izmir bayındır orman yangını
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