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İzmir'de büyük operasyon! Çok sayıda HDP'li gözaltında

İzmir'de büyük operasyon! Çok sayıda HDP'li gözaltında
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İzmir'de TEM Şube polisleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir’de sabah erken saatlerde çok sayıda adrese Terörle Mücadele Şube polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İdil Uğurlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Etiketler hdp izmir gözaltı operasyon
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