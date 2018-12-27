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  3. 27 Aralık 2018 18:57

İzmir'de ByLock operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Birçok ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de ByLock operasyonu: 12 şüpheli gözaltında
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İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ)  yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması  kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ileri  sürülen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere Konya, Bitlis, Kars, Antalya, İstanbul, Ankara ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda,  12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete  götürüldü.

AA

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