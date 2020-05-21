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  3. 21 Mayıs 2020 21:12

İzmir'de camilerden şarkı çalınması ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Dün yaşanan olayda İzmir'de bazı camilerin hoparlöründen ''Çav Bella'' şarkısı çalması sosyal medyayı sallamıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İzmir'de camilerden şarkı çalınması ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in, camilerde çalınan Çav Bella şarkısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Özdemir, İzmir'deki çeşitli camilerde provokasyon amaçlı olduğu düşünülen cami minarelerinden Çav Bella şarkısının çalındığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. 

Öte yanda, Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Banu Özdemir'in paylaştığı tweetler şu şekilde:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camilerden şarkı çalınmasına tepkiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camilerden şarkı çalınmasına tepki

Sisteme sızdılar! İzmir'de camilerden ''Çav Bella'' çalındıSisteme sızdılar! İzmir'de camilerden ''Çav Bella'' çalındı

 

 

Cumhuriyet

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