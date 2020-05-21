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  3. 21 Mayıs 2020 18:02

İzmir'de camilerden şarkı çalınması ile ilgili soruşturma başlatıldı

Dün yaşanan olayda İzmir'de bazı camilerin hoparlöründen ''Çav Bella'' şarkısı çalması sosyal medyayı sallamıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de camilerden şarkı çalınması ile ilgili soruşturma başlatıldı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Bazı sosyal medya hesaplarından, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı iddiaları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatmıştır.

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