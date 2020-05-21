İzmir'de camilerden şarkı çalınması ile ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bazı sosyal medya hesaplarından, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı iddiaları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatmıştır.